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ThermaCell Halo Mini Red

ThermaCell Halo Mini Red

ThermaCell Halo Mini Red
ThermaCell Halo Mini Red
ThermaCell Halo Mini Red
ThermaCell Halo Mini Red
ThermaCell Halo Mini Red
ThermaCell Halo Mini Red
ThermaCell Halo Mini Red
ThermaCell Halo Mini Red
Подробнее

Купить противомоскитный прибор ThermaCell Halo Mini Red можно всего за:


Наличие в магазине:
ТЦ Формула Х
 
 
2 200₽
Цена:
Цена:
2 200₽
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  • Описание
  • Характеристики

  • Прибор противомоскитный ThermaCell Halo Mini Red впервые появился на рынке в 2018 году. Эта модель мгновенно стала хитом продаж в США, Канаде и Скандинавии.

    Противомоскитный прибор работает по принципу фумигации – в воздух испаряется репеллент, который отпугивает комаров на площади до 20 кв.м. Halo Mini Repeller Red - это компактный, простой в использовании, стильный и недорогой фумигатор. Стильный дизайн прибора-фумигатора позволяет ему быть украшением интерьера беседки в саду или внутреннего дворика вашей дачи или загородного дома. Он будет надёжно отгонять назойливых комаров на веранде или пикнике, или защищать вас от укусов комаров на палубе яхты или во время патио-вечеринки. С таким прибором беспокойство от "противных" комаров отменяется!

    Прибор не требует подключения к электрической розетке – можно забыть о путающихся проводах и удлинителях. В обращении модель настолько проста, что с ней справится даже ребёнок. Для детей ThermaCell безвреден – так же, как и для аллергиков. Расходные материалы – важная часть защиты от комаров. Одной пластины с репеллентом хватает на 4 часа «безкомарья», одного газового (бутан) картриджа, который нагревает пластину, – на 12 часов. Его эффективность и безопасность высоко оценили специалисты американского агентства по охране окружающей среды (ЕРА).

    В комплекте: прибор, 1 картридж (на 12 часов работы) и 3 пластины с репеллентом (1 пластина - на 4 часа работы). Бутановый картридж и пластины не обязательно расходовать полностью за один раз. Вы можете использовать фумигатор в течение 1-2-х часов, затем выключить и потом использовать следующим вечером. Если вы не знаете, когда в следующий раз будете пользоваться фумигатором, просто выньте расходники и храните их в сухом темном месте.

    Особенности:

    • Защита площади 20 кв. м.
    • Лёгкий и портативный
    • Стильный и эргономичный
    • Безопасная для аллергиков (в отличии от кремов, лосьонов и спреев)
    • Отсутствие: запаха, открытого огня, дыма
    • Не пачкает рук, картридж защищён от протекания
    • Бесшумный пьезоподжиг
    • Работает со всеми пластинами и картриджами Thermacell

Преимущества покупки ThermaCell Halo Mini Red в магазине Pike.ru:

  • Гарантия выгодных цен
  • Вы можете купить ThermaCell Halo Mini Red с доставкой или оформить самовывоз
  • Только официальная продукция
  • Отличный сервис, мы решим любой возникший вопрос

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